Viking, ricavi in crescita del 9,1%

Crociere fluviali in forte crescita. Il ceo di Viking, Tor Hagen, ha dichiarato che la settimana di vendite con il maggior incasso della compagnia - e il miglior giorno singolo – si sono concretizzati alla fine di luglio.

Inoltre, i ricavi del secondo trimestre dell’anno di Viking sono aumentati del 9,1% su base annua, a 1,59 miliardi di dollari. L’utile netto della società è stato di 155,8 milioni di dollari.

Come riporta Travel Weekly, Hagen ha inoltre dichiarato che le crociere sono prenotate per il 95% per il 2024 e per il 55% per il 2025. E le vendite anticipate per il prossimo anno sono aumentate del 20% rispetto a un anno fa.

“Questi risultati indicano la forza del marchio Viking e ci danno la certezza che la nostra fascia di consumatori continua a mostrare resilienza finanziaria, dando priorità ai viaggi e cercando di vivere esperienze uniche”.

Il target di riferimento di Viking comprende la fascia medio alta di viaggiatori di età pari o superiore a 55 anni, che hanno il tempo di viaggiare più volte all’anno. E’ un segmento in rapida crescita, che dovrebbe aumentare del 13% entro il 2030. Hagen ha aggiunto che questa fascia detiene il 73% della ricchezza negli Stati Uniti.

“Una cosa è avere un profilo chiaro del consumatore a cui ci rivolgiamo, un’altra è allineare il nostro prodotto e offrire un’ottima esperienza - ha affermato Hagen -. Puntiamo a lavorare su entrambi i fronti”.