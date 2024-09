Windstar Cruises alza il velo sulla nuova nave Star Seeker: a bordo le Horizon Owner’s Suites

Debutterà a gennaio 2026 Star Seeker, la new entry della flotta Windstar Cruises. La nuova nave potrà ospitare fino a 224 passeggeri, offrendo loro 112 ampie suite, dotate di veranda privata o finestre a scomparsa a tutta altezza.

Tra gli altri servizi una ricca proposta gastronomica (con cinque ristoranti), spa, palestra e piscina sfioro. “Gli ospiti a bordo dello Star Seeker sperimenteranno una sensazione di tranquillità nelle loro suite; sono progettate per essere un’oasi di relax - spiega Stijn Creupelandt, vicepresidente delle operazioni alberghiere di Windstar Cruises -. Abbiamo utilizzato legno chiaro e una palette di colori rilassanti, come azzurri, verdi e marroni naturali, elementi che riflettono lo stile della nostra Star Class. Ispirati dal mare, dal cielo e dai paesaggi, questi colori e texture creano un’atmosfera serena, perfetta per una fuga rilassante. Negli spazi pubblici e nei ristoranti della nave, troverete tonalità più vivaci ispirate a albe e tramonti, tra cui gialli caldi, ori e arancioni, assicurando un’armoniosa combinazione di eleganza e comfort in tutta la nave”.

A bordo di Star Seeker una nuova categoria di suite: Horizon Owner’s Suites. Saranno due, situate a poppa della nave al ponte 7 e potranno essere combinate con suite adiacenti per offrire più spazio e ospitare famiglie multigenerazionali. Ognuna sarà dotata di balcone avvolgente che offrirà viste spettacolari, perfette per un aperitivo serale o una cena privata.