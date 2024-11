Torna in vita uno degli indirizzi più iconici di Long Beach: Fairmont ha infatti annunciato oggi l’apertura di Fairmont Breakers Long Beach, storico hotel costruito nel 1926 che ritorna dopo una trasformazione multimilionaria che fonde le caratteristiche di grandiosità storica con il lusso contemporaneo.

Il The Breakers è un vero e proprio landmark lungo lo skyline di Long Beach da decenni, ed è stato frequentato da star di fama mondiale come Elizabeth Taylor, Cary Grant, Babe Ruth e Clark Gable. Le caratteristiche storiche della proprietà sono state meticolosamente restaurate riportandole al loro splendore originale degli anni '20, come le modanature in gesso intatte, la cassetta postale originale nella hall e le splendide decorazioni esterne, completate da una serie di vivaci ristoranti e accenti contemporanei. Nella grande hall, lampadari scintillanti, pavimenti in marmo e arredi eleganti completano l'architettura originale.

Gli ospiti possono rilassarsi in 185 camere luminose, tra cui 22 suite progettate con un elegante palette costiera, che unisce toni blu intenso con tocchi di oro e metalli misti per emulare la luce del sole che brilla sull'oceano. Dotate di bagni in marmo, prodotti da bagno Le Labo e sanitari di lusso, le camere sono progettate con cura, creando un'armoniosa miscela di raffinatezza senza tempo e rilassato fascino costiero.

La proprietà offre due ristoranti esclusivi, Nettuno e Sky Room, che servono una serie di piatti di ispirazione locale e sapori internazionali. Halo, l'unico rooftop bar di Long Beach, serve cocktail sullo sfondo di viste panoramiche, mentre altri due bar, fra cui un jazz bar, completano l’offerta F&B.