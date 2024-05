La catena Four Seasons ha radici nel 1960. Il gruppo nasce infatti nel 1961, grazie a Isadore Issy Sharp, architetto che acquistò un vasto terreno a Toronto dove aprì il primo hotel, pensato per brevi soste di uomini d'affari dovute agli scali aerei. Fu grande successo, segnando l'inizio di una lunga storia di eccellenza. Oggi la catena conta oltre 100 strutture nel mondo, incluse Milano, Firenze e Taormina in Italia. TTG Luxury è andato a vedere per voi l’hotel dove tutto ha avuto inizio.

“Toronto è la culla di Four Seasons, siamo legati alle sue radici e orgogliosi di continuare l'eredità di Sharp” dice Maxime Regad, hotel manager di Four Seasons di Toronto mentre illustra una vera chicca: un’area che custodisce le foto storiche del terreno, del primo hotel e di Sharp con la moglie. L'Hotel&Spa premiato con le 5 stelle Forbes da anni, è situato nell'esclusivo quartiere di Yorkville, paradiso per gli amanti di moda, arte e food. Entrando nell'hotel, ci si immerge un'atmosfera di tranquillità circondati da un'architettura elegante, sofisticata con arredi moderni, opere d'arte, fiori freschi e la lobby sovrastata da una sorprendente installazione di fiori di tarassaco che sembrano fluttuare nell'aria. Le 259 camere e 42 suite sono state appena ristrutturate per offrire un'esperienza di lusso senza pari, dando priorità a comfort, funzionalità ed estetica. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dai tappeti agli arredi, dall'illuminazione alle opere d'arte: tutto Made in Canada. Si respira un’eleganza senza tempo e una raffinatezza contemporanea con colori e texture che celebrano il paesaggio circostante. Le novità includono macchine Nespresso, bollitori Corvo, vini dal Niagara, illuminazione Lutron a LED, una mini TV inglobata nello specchio del bagno e il “MyBar” con prodotti locali.