AmaWaterways lancia le crociere del benessere

AmaWaterways lancia le crociere “Celebration of Wellness”, un’esperienza dedicata a salute fisica e benessere mentale mentre si esplora l’Europa. Gli itinerari offrono escursioni attive, menu salutari e lezioni di benessere quotidiane. Due le partenze nel 2025: “Melodie del Danubio” e “Parigi e Normandia”.

Le crociere includono escursioni, lezioni di benessere come lo ‘champagne yoga’, allenamenti, danza e stretching, menu salutari, juice bar mattutino e conferenze sul benessere. Due Wellness Host dedicati offrono supporto personalizzato.

“Siamo stati pionieri nel settore delle crociere fluviali attive per molti anni, e oggi, sempre più viaggiatori sono alla ricerca di esperienze che promuovano la salute e il benessere, anche in vacanza – spiega Kristin Karst, co-fondatrice e vicepresidente esecutivo di AmaWaterways -. Che si tratti di rimanere attivi o di connettersi con le destinazioni in modo significativo, questi viaggiatori scelgono crociere che si allineano al loro stile di vita”.

La crociera “Melodie del Danubio” prevede escursioni a piedi e in bicicletta, con un focus su natura e benessere, esplorando il cuore della vecchia Europa. La crociera “Parigi e Normandia” offre escursioni guidate a piedi e in bicicletta attraverso paesaggi iconici, tra cui le spiagge dello sbarco in Normandia e una gita in bicicletta alla Torre Eiffel.