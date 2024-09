Anantara Palazzo Naiadi ospita il compleanno di Sophia Loren e le dedica una suite

Una suite dedicata a Sophia Loren. Nel giorno in cui si festeggiano i 90 anni dell’iconica diva, Anantara Palazzo Naiadi inaugura una suite dedicata a lei, proprio durante i festeggiamenti per il compleanno che si svolgeranno nell’hotel romano, buen ritiro dell’attrice nelle sue permanenze nella Capitale.

Realizzata da Anantara con la collaborazione del figlio della Loren, Edoardo Ponti, la suite è pensata come la casa romana dell’attrice. Ecco che la stanza, proprio lì dove lei è solita truccarsi, ospiterà una beauty station con uno dei suoi must per il make-up, mentre il suo profumo preferito sarà vaporizzato nell’aria per raccontare ancora più di lei e del suo stile. Ma tanti altri dettagli e angoli della suite parlano di lei: dal corner con lettore e dvd per rivedere i suoi film più iconici, alla playlist musicale con le sue canzoni preferite, fino al rito del caffè servito insieme a due savoiardi come è solita fare.

E poi le foto di famiglia, i libri di ricette scritti da lei, le sue biografie e i testi a lei dedicati, piuttosto che una piccola biblioteca con le sue letture preferite. E infine i regali all’arrivo e alla partenza che ancora una volta racconteranno qualcosa in più di questa icona senza tempo del cinema mondiale. Inoltre, non può mancare l’opportunità di gustare alcuni dei suoi piatti preferiti, che lo chef potrà preparare su richiesta, attingendo da quei libri di ricette da lei stessa scritti

La creazione della suite Sophia Loren nasce da un rapporto stretto e pluridecennale tra l’attrice, suo figlio Edoardo Ponti e l’hotel, da anni custode dei loro soggiorni romani. “Non sarà un museo _ spiega il general manager Francesco Mennella -, ma un luogo dell’anima, vibrante e dinamico, che crea un viaggio immersivo ed emozionante per l’ospite, regalandogli una di quelle esperienze vere e autentiche che connotano lo spirito di tutti gli hotel Anantara nel mondo”.