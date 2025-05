Anantara sbarca a Vienna con l’urban resort di lusso Palais Hansen

A Vienna rinasce a nuova vita l’urban resort di lusso che segna il debutto del brand Anantara in Austria: L’Anantara Palais Hansen Vienna. Il palazzo storico, progettato dal celebre architetto Barone Theophil Edvard von Hansen per l’Esposizione Universale del 1873, era stato costruito originariamente come hotel e poi utilizzato, nel corso degli anni, sia come complesso residenziale, sia come edificio dell’amministrazione pubblica.

Ora è stato completamente ristrutturato, con il rinnovo delle 152 camere e suite tra cui la Presidential Suite, la più grande di Vienna con i suoi 270 metri quadrati, incorniciata da sette balconi francesi e caratterizzata da un soggiorno dominato da un pianoforte a coda per concerti privati, una zona pranzo pensata per cene gastronomiche e uno spazio wellness con bagno in marmo. Su richiesta, la suite può espandersi fino a quattro camere da letto, raggiungendo i 408 metri quadrati.

I colori del restyling

Le altre camere dell’hotel sono caratterizzate da una combinazione di materiali, tra cui superfici lisce e porose, finiture lucide e opache, per massimizzare la luce naturale che entra dai tre cortili interni. I tocchi di lusso, come i bagni in marmo, i prodotti Acqua di Parma e i tripli vetri per un riposo ininterrotto, sono completati da soffitti di 3,5 metri e da finestre di grandi dimensioni che amplificano la sensazione di spazio. Alcune camere e suite hanno il balcone e le sistemazioni più esclusive vantano ampie viste sulla Ringstrasse alberata.