Apre a Fiumicino la prima Plaza Premium First Lounge europea

Plaza Premium Group sceglie Roma per inaugurare la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa, segnando un passaggio strategico nel segmento luxury dell’ospitalità aeroportuale. La nuova lounge al Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, posizionata nel Terminal 1: 700 mq, 115 posti, un concept pensato per ridefinire l’esperienza premium prima del volo.

“Celebriamo a Roma un traguardo chiave per la nostra crescita in Europa”, afferma Song Hoi See, fondatore e ceo del gruppo, “i viaggiatori cercano oggi personalizzazione, autenticità culturale e servizi d’eccellenza”.

Design ispirato alla Dolce Vita, cucina à la carte, cocktail signature e servizi su misura raccontano l’identità della Capitale. Elemento distintivo è il patio all’aperto, un salotto contemporaneo animato da musica e dj set, che trasforma l’attesa del volo in un momento di relax e socialità. “Questo debutto rafforza il posizionamento di Roma come hub globale alzando ulteriormente gli standard della passenger experience” sottolinea Marco Troncone, ad di Adr.