Apre il Ritz-Carlton Bangkok, incontro di civiltà

Debutta oggi l’attesissimo The Ritz-Carlton, Bangkok, nuova destinazione a marchio per il brand del Luxury Group di Marriott International. L'hotel è situato in una torre alta 216 metri a One Bangkok, il più grande distretto integrato fra business e lifestyle nel cuore di Bangkok.

Affacciata sui prati e sui laghi del Lumpini Park, questa destinazione offre un rifugio in mezzo all'energia vivace della città. Qui, la tradizione thailandese si fonde perfettamente con l'influenza globale, riflettendo il futuro dinamico di Bangkok.

“L’apertura del The Ritz-Carlton, Bangkok è una pietra miliare fondamentale per il nostro marchio, poiché introduciamo il miglior servizio personalizzato ed esperienze indimenticabili in una delle destinazioni più vivaci e culturalmente ricche del Sud-est asiatico - ha detto Tina Edmundson, presidente luxury brand di Marriott International.

Gli architetti di SOM di Chicago e A49 in Thailandia hanno progettato un edificio con una facciata caratterizzata da terrazze all'aperto che salgono con grazia e offrono viste panoramiche sul Lumpini Park e sullo skyline della città. All'interno, il principale studio di interior design della Thailandia, PIA, ha catturato l'eredità passata, presente e futura del Ritz-Carlton, Bangkok attraverso spazi che evocano un senso di eleganza senza tempo e moderna raffinatezza.

Una miscela perfetta di arte thailandese e design contemporaneo caratterizza le camere e le suite del The Ritz-Carlton, Bangkok. Le finestre a tutta altezza incorniciano le viste, mentre molte camere offrono logge e terrazze private. Gli ospiti posso scegliere tra le Deluxe Room da 50 metri quadrati, le Gardenia Suite da 102 metri quadrati o le Marigold e Amaranth Suite da 127 metri quadrati. In cima all'hotel, la Ritz-Carlton Suite incorona la proprietà con un attico di 389 metri quadrati.