Atlas Ocean Voyages lancia il suo primo yacht a vela

Arriva il primo yacht a vela di Atlas Ocean Voyages, che va ad affiancare e ad evolvere la linea di crociere di spedizione del brand.

Si chiamerà Atlas Adventurer, ed è progettato per la scoperta del mondo: uno yacht di lusso da 26.000 tonnellate lorde e 204 metri di lunghezza, dotato di motori a doppia alimentazione e propulsione ibrida elettrica, sistemi marittimi avanzati e tre alberi in carbonio e vele solide.

“Questo nuovo yacht a vela rappresenta il prossimo passo nella nostra crescita - ha dichiarato James A. Rodriguez, presidente e ceo di Atlas Ocean Voyages -. Ci consente di espandere la nostra presenza nelle destinazioni che i nostri ospiti ci hanno richiesto, consolidando ulteriormente la posizione di Atlas nella categoria delle crociere di lusso da spedizione. Mentre il nostro marchio continua a evolversi, questa imbarcazione è una potente espressione della nostra direzione: crescita ponderata, design mirato ed esplorazione globale più approfondita”.

Con una capacità massima di 400 ospiti, supportati da un equipaggio di 275 persone, lo yacht a vela di Atlas offrirà un'esperienza di bordo con sistemazioni in suite in ogni categoria, più spazio e comfort, e una gamma più ampia di servizi di ristorazione, benessere e socializzazione.

Lo yacht avrà 7 punti ristoro, con ristoranti specializzati, 5 lounge e spazi sociali con cocktail bar, oltre a 2 bar all'aperto. Inoltre, saranno disponibili un centro fitness e benessere ampliato, una grande piscina e strutture dedicate alle spedizioni, tra cui gommoni Zodiac, motoscafi e una piattaforma marina con piscina oceanica per esplorazioni acquatiche.

A partire dalla fine del 2028, Atlas Adventurer esplorerà destinazioni in Asia, tra cui Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam, Indonesia, Malesia, Thailandia e Filippine, e in Africa, tra cui Seychelles, Madagascar, Tanzania, Kenya, Mozambico e Sudafrica, ampliando ulteriormente la portata globale della compagnia.