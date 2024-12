Bali, partnership fra il Buahan, a Banyan Tree Escape e Raffles Bali

Scoprire Bali attraverso due dei suoi hotel di lusso. È la proposta che arriva dal Buahan, a Banyan Tree Escape, e Raffles Bali, che hanno stretto una partnership per offrire ai viaggiatori l’opportunità di sperimentare la diversità dei paesaggi naturali di Bali.

I due hotel, entrambi del mondo Accor, propongono agli ospiti un itinerario che comprende soggiorni in entrambi i resort. Gli ospiti che prenotano un minimo di due notti in ciascuna struttura riceveranno un trasferimento gratuito tra il Buahan, nel nord di Ubud, e il Raffles Bali a Jimbaran. Questa collaborazione è stata pensata per mostrare due lati distinti di Bali: Buahan, a Banyan Tree Escape, un’esperienza coinvolgente e aperta nella giungla, e Raffles Bali, un ambiente elegante sulla spiaggia.

Immerso nella lussureggiante natura selvaggia del nord di Ubud, il Buahan, a Banyan Tree Escape, per soli adulti, offre esperienze di scoperta uniche con un concetto “no walls, no doors” in comunione con la natura. Ciascuna delle 16 bales (ville) offre una vista a 180 gradi sulla giungla balinese e sulle maestose cime delle montagne, una piscina privata e materiali di origine naturale.

Per contrastare la sensazione di giungla, il Raffles Bali è posizionato nel tranquillo paesaggio di Jimbaran Bay. Arroccato su una collina, il resort offre un’ampia vista sull’oceano e l’accesso diretto a una spiaggia appartata. Mette a disposizione 32 ville, ciascuna dotata di piscina privata e giardino tropicale, con una vista sulle colline e sull’oceano. Il resort mette in mostra l’artigianato balinese attraverso interni eleganti e offre una serie di esperienze gastronomiche, dal ristorante d’autore Krug Ambassade Rumari e The Writers Bar al Loloan Beach Bar and Grill sulla spiaggia, oltre all’intima Secret Cave e alla Purnama Honeymoon Bale.