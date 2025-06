Il Gruppo Capella pone con elegante discrezione il suo primo mattone in Europa, aprendo un hotel da 89 camere di cui 33 suites e 10 residenze private nel cuore di Firenze. In consegna nel 2027, da tre anni il complesso conventuale del XVI secolo in Via San Gallo è sottoposto a restauro conservativo: le aree antiche saranno affiancate e completate da un ristorante dai sapori toscani e un sushi omakase con 12 coperti, un rooftop bar, una cantina in stile speakeasy, il Living Room, una spa in una Clubhouse apposita.

Un auditorium dell’Ottocento sarà mantenuto come sede di talks ed eventi culturali aperti al pubblico. Il décor accogliente che celebra lo stile toscano con un twist internazionale offre esperienze ed emana un nuovo senso di comunità. Il progetto è degli studi di architettura italiani Rossi Prodi Associati, De Vita & Schulze in collaborazione con il designer francese Liaigre.

“Capella Firenze sarà l’albergo pilota con cui osservare l’Europa da un angolo privilegiato di un mercato esigente e maturo - annuncia Cristiano Rinaldi, presidente Capella Hotel Group -. Valutavamo da tempo la ricchezza culturale e il patrimonio immobiliare storico dell’Italia: Firenze è la nostra culla europea per lo speciale connubio di architettura, arte, edifici compatibili al restauro conservativo per esaltarne l’unicità e al contempo inserire elementi moderni adatti a ogni comfort. Il prodotto culturale Toscana è tornato in auge ed è vicino a Roma, altra città interessante per noi”.

Questo è un primo balzo nel vecchio continente per il Gruppo di Singapore in espansione, che si pone l’obiettivo delle 20 strutture globali entro il 2030.