COMO Journey into the Arctic, benessere al Polo Nord

COMO Hotels and Resorts naviga tra i ghiacci nel 2026 con l’esclusiva spedizione COMO Journey into the Arctic. Grazie a Natural World Safaris, il viaggio apre le porte dell’arcipelago delle Svalbard a bordo della M/S Polarfront, una ex nave meteorologica norvegese trasformata in elegante yacht da spedizione artica da otto suite con bagno privato, sauna e vasca idromassaggio.
I due slot uniscono l’avventura all’eccellenza di COMO: una notte pre-spedizione a Longyearbyen, safari tra i fiordi, osservazioni di animali ed escursioni a terra si alternano a conferenze, workshop di fotografia, trattamenti benessere e cucina fusion a bordo. La prima spedizione dal 13 al 23 maggio offre lo sguardo raro sul risveglio dell’Artico nella luce del sole di mezzanotte, mentre la seconda, dal 13 al 24 settembre, regala l’ultimo bagliore dei colori polari, che prelude all’aurora boreale. Le prenotazioni sono aperte.
