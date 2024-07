Debutta RAAYA by Atmosphere alle Maldive: la gallery di TTG Italia

New opening alle Maldive: nasce ‘RAAYA by Atmosphere’, il nono resort firmato Atmosphere Core e terza struttura della società nell’arcipelago che va ad impreziosire il brand “Atmosphere Hotels&Resorts” aggiungendosi ai resort maldiviani Atmosphere Kanifushi e VARU by Atmosphere. Situato nell’atollo di Raa, il viaggio verso l’isola è già un’avventura: un volo in idrovolante di 45 minuti dall’aeroporto di Male offre viste spettacolari sugli atolli maldiviani, tra il blu intenso dell'oceano e il turchese della barriera corallina.

Punto di forza è l’esclusivo RAAYA Plan, la formula completa che include trasferimenti in idrovolante, soggiorno, cucina internazionale raffinata, bevande premium, trattamenti spa, experience senza costi aggiuntivi. Il resort offre 167 ville sulla spiaggia e sull'oceano, sei ristoranti tra cucina locale e internazionale, spiaggia tranquilla e tante attività, dagli sport acquatici all’osservazione delle stelle.

Il general manager, Philippe Claverotte, spiega a TTG Italia: “Al RAAYA, l’esperienza degli ospiti è un equilibrio fra evasione ed energia per tutti, dalle coppie in cerca di serenità alle famiglie in cerca di avventure. Il mercato italiano è in crescita. Le presenze aumentano del 20% in estate, del 48% a Natale e dell’80% a Capodanno. In testa Russia, Uk, Francia, Germania, Spagna, Usa, Paesi Arabi, Brasile, Australia, Cina e Giappone, da cui ad esempio un gruppo ha bloccato 1.000 room night da ora fino al 2025”.