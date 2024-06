Delta apre la prima Delta One Lounge al JFK di New York. La gallery

Debutta all’aeroporto JFK di New York la prima lounge Delta a brand Delta One. Il nuovo spazio dedicato ai passeggeri premium del vettore si propone come una vera e propria destinazione dove assaporare un po’ di mood newyorkese.

Situata tra il Concourse A e B del Terminal 4 e adiacente al principale varco per il controllo della sicurezza, la lounge di oltre 3.600 metri quadrati offre una varietà di esperienze e servizi premium per i passeggeri, dalla cucina raffinata ai trattamenti benessere e al servizio maggiordomo.

L'atmosfera della Delta One Lounge riflette l’alone di magia che si respira a Manhattan: il particolare design delle luci del bar si ispira alle suggestioni dell’Art-Deco, mentre il suo soffitto e i vetri zigrinati rimandano alle decorazioni a foglia d'oro e ai lampadari del Radio City Music Hall. Un richiamo alla vecchia New York è rappresentato anche dal bancone in marmo bianco del Market and Bakery, che si ispira ai banconi retrò dei negozi di specialità gastronomiche. Il soffitto a nido d’ape sopra il bancone rende omaggio al terminal JFK originale, progettato dall’architetto Eero Saarinen. Le linee sovrapposte che caratterizzano il ponte di Brooklyn, invece, sono servite da ispirazione per l’impianto di luci sospeso della sala da pranzo.

Proprio come New York-JFK è un gate d’accesso al mondo, la Delta One Lounge presenta opere d'arte che riflettono la portata globale dell'aeroporto: nella gallery della lounge, infatti, si trovano lavori di artisti provenienti da Europa, Sud Africa, India, Giappone, Cuba ed altri Paesi.

Inoltre, frutto della neo collaborazione fra Delta e Missoni per gli amenity-kit in classe Delta One, cuscini, vasi e volumi sui tavolini del salotto richiamano il design del brand della casa di moda italiana.

Oltre all’offerta gastronomica, che comprende un ristorante, un market and bakery e un Rejuvenation Bar, la Delta One Lounge offre un’area benessere dotata di nove capsule relax su prenotazione con poltrone massaggianti per tutto il corpo e poltrone per il riposo, oltre ai trattamenti di terapisti certificati Grown-Alchemist.

Adiacente all'area benessere, la Serenity Lounge offre uno spazio tranquillo e silenzioso, pensato per rilassarsi prima del volo. L'illuminazione speciale delle lampade nella Serenity Lounge imita i colori della luce che influenzano i ritmi circadiani del corpo, aiutandolo ad acclimatarsi al fuso orario che si troverà a destinazione.

Sono presenti inoltre otto suite con doccia, dotate di asciugamani, accappatoi e pantofole firmati Grown Alchemist per rinfrescarsi. I vestiti e le scarpe che hanno bisogno di una rinfrescata possono invece essere lasciati nell'armadio della suite: verranno stirati e lucidati, per poi essere riposti nello stesso armadio, dal quale l’ospite li potrà prelevare dopo aver fatto la doccia.