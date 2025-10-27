Hilton apre in Grecia il Conrad Corfu

Conrad arriva a Corfù. Il brand di casa Hilton sbarca sull’isola con una struttura lusso che conterà 136 camere, suite e ville, 200 metri di spiaggia privata, piscine riscaldate interne ed esterne. Inoltre, una laguna Aqua Piazza, 3 ristoranti, 2 bar, un centro benessere, un cinema all'aperto e un miniclub in collaborazione con Worldwide Kids.

Situato nella parte meridionale di Corfù, il Conrad Corfu unirà l'eleganza alla bellezza naturale dell'isola, entrando a far parte del portfolio globale di Hilton che conta oltre 40 strutture a marchio Conrad Hotels & Resorts.

L'ampia scelta di strutture leisure e wellness dell'hotel comprende una piscina coperta e una piscina esterna riscaldata, una palestra, due campi da tennis e un cinema all'aperto. Con un design ispirato alla geometria dei depositi per barche, l'hotel offrirà anche una Conrad Spa, con cinque sale per trattamenti, tra cui una suite per coppie con sauna privata e hammam.

Il resort sarà la terza collaborazione tra Hilton e Numo Hotels & Resorts, insieme al Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton e al The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton.

“Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con Numo Hotels & Resorts per rafforzare ulteriormente la presenza di Hilton in Grecia con questo straordinario resort – spiega Dan Wakeling, vice president, luxury development, Europe & Africa, Hilton -. Il Conrad Corfu promette un'esperienza di lusso eccezionale agli ospiti che visitano quest'isola, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e il suo ricco patrimonio culturale. Con la domanda di viaggi di lusso e soggiorni in resort in continua crescita, non vediamo l'ora di dare il benvenuto agli ospiti al Conrad Corfu quando aprirà nel 2026”.

Il Conrad Corfu entrerà a far parte del portfolio greco di Hilton, che conta oltre 65 hotel già operativi e in pipeline, tra cui Semeli Coast Mykonos, Curio Collection by Hilton e i prossimi Conrad Athens The Ilisian e Hilton Chania Resort & Spa.