Hilton Beverly Hills presenta le suite a tema Paris Hilton

Il Beverly Hilton di Beverly Hills in California ha deciso di cavalcare la popolarità della sua ‘star di casa’, Paris Hilton. Mentre la famosa pronipote del fondatore del gruppo sta per pubblicare il suo ultimo album, ‘Infinite Icon’, l’hotel lancia due suite a tema, prenotabili come parte dell’esperienza ‘Stay Like an Infinite Icon’.

Le suite sono state progettate in collaborazione con Paris Hilton e la sua società di media, 11:11 Media. Sono dotate di una camera da letto e di una zona soggiorno allestite con accenti rosa e metallici, insieme a cimeli associati alla celebrità. Ogni suite ha un bagno in stile spa e una terrazza privata.

L’esperienza sarà disponibile dal 4 ottobre al 1° novembre 2024, secondo TravelWeekly.

Non è la prima volta che Paris Hilton presta la sua immagine al brand che porta il suo nome. Recentemente è apparsa nella campagna pubblicitaria ‘It Matters Where You Stay’ del gruppo Hilton.