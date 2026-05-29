Il lusso all inclusive di Zanzibar: inaugurato il Matemwe Muyuni Resort & Spa

Il panorama dell’hospitality di lusso di Zanzibar si arricchisce di una new entry che ruota intorno al concetto di all inclusive: il Matemwe Muyuni Resort & Spa, situato sulla costa nordorientale di Zanzibar, con accesso diretto al mare e a 45 minuti d’auto dal suo aeroporto internazionale. L’all suite dispone di 360 sistemazioni fronte oceano - suddivise in sei diverse categorie e tutte con trattamento all inclusive -, tre bar e cinque ristoranti, che accompagnano gli ospiti in un viaggio tra le tradizioni culinarie più celebrate al mondo, offrendo loro una cucina gourmet à la carte e una selezione di vini, birre e liquori internazionali.

L’esperienza benessere è garantita dall’Healing Earth at Matemwe Muyuni, con un ricco ventaglio di proposte e pacchetti. Il cuore delle attività del resort è un ampio padiglione sportivo con campi da tennis e padel, ma il resort dispone anche di una palestra interna attrezzata con macchinari Technogym, un centro immersioni a 5 stelle certificato e sport acquatici non motorizzati illimitati con accesso all’ecosistema corallino al largo della costa.