Rocco Forte sceglie la stagione lunga anche in Sicilia. Per la prima volta quest’anno Villa Igiea, l’indirizzo palermitano del brand, ha annunciato l’apertura per tutta la stagione invernale, fornendo ai viaggiatori internazionali la possibilità di visitare la città in un periodo diverso con un clima più mite.

Per celebrare questa apertura invernale, Gabriele Muccino, che ha girato proprio a Villa Igiea e a Palermo il suo ultimo film ‘Fino alla fine’, ha costruito per gli ospiti un itinerario set-jetting attraverso location protagoniste di film straordinari di ieri e di oggi.

Si va da Mondello al centro storico di Palermo, dove è stato girato, appunto ‘Fino alla fine’, con le vie storiche della città tra cui Vicolo Ponticello e Casa Professa, un labirinto di strade strette e intime in cui i protagonisti del film trovano una connessione.

Si prosegue con la Tonnara di Scopello, set per Ocean’s Twelve, sulla caletta dove è stata girata una scena della celebre pellicola con George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts, che hanno anche soggiornato nelle stanze sul mare della tonnara.

E ancora Palazzo Gangi, dove è stato girato Il Gattopardo, dove sarà la Principessa Vanni Calvello a svelare tutte le curiosità connesse alle riprese del film i cui protagonisti, Alain Delon e Claudia Cardinale, soggiornarono proprio a Villa Igiea durante le riprese.

La quarta tappa dell’itinerario porta a Palazzo Abatellis, set di Palermo Shooting di Wim Wenders: grandiosa dimora quattrocentesca, sede della Galleria Regionale, è escluso dai tradizionali circuiti turistici. Il Palazzo ospita una straordinaria Madonna dell’Annunziata di Antonello da Messina e al suo interno Wim Wenders ha girato una scena in cui, a partire da un dipinto, viene raccontata la società di Palermo.

Infine, Villa Palagonia dove fu girato L’Avventura di Michelangelo Antonioni e Baarìa di Giuseppe Tornatore. Gli ospiti di Villa Igiea possono scoprirne il viale alberato e i saloni durante un tour guidato da un visual artist siciliano.