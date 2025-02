JW Marriott apre il secondo resort alle Maldive, il Kaafu Atoll Island Resort

“JW Marriott Kaafu Atoll Island incarna la nostra idea di fondere il lusso con il benessere olistico, offrendo agli ospiti una fuga tranquilla in cui ogni dettaglio è progettato per ispirare equilibrio e ringiovanimento - dice Bruce Rohr, vice president & global brand leader JW Marriott -. Con la bellezza naturale delle Maldive come sfondo, puntiamo a offrire un'esperienza eccezionale che risuoni profondamente con coloro che cercano tranquillità, consapevolezza e un servizio di prima classe. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti in questa straordinaria destinazione, dove possono veramente disconnettersi e trovare armonia”.

Ideato dall'architetto Cuneyt Bukulmez di Atolye4N, il design delle ville del resort fonde tocchi locali maldiviani con elementi eleganti e moderni che traggono ispirazione dall’sola. Il molo di arrivo, ispirato al volo aggraziato dell'airone Maakana, dà il tono al design del resort.

Sostenibilità

Il resort conferma l’impegno di Marriott per la sostenibilità e la tutela ambientale: fa parte, infatti, di una collaborazione innovativa con INVENA. L’iniziativa, che si fonda sui problemi creati dai cambiamenti delle maree e dalle sfide del riscaldamento globale che danneggiano le nazioni insulari, introduce una struttura costiera sottomarina pionieristica lunga 30 metri, progettata in collaborazione con il Self-Assembly Lab, Massachusetts Institute of Technology, per attenuare l'azione delle onde e combattere l'erosione delle spiagge. L'installazione promuoverà anche ecosistemi marini creando un habitat di barriera corallina che attrae pesci e coralli diversi.

“Quando abbiamo immaginato questo resort, ogni dettaglio è stato attentamente studiato per riflettere la bellezza delle Maldive, con l'obiettivo di creare non solo una vacanza memorabile, ma un viaggio indimenticabile - ha affermato Srikanth Devarapalli, direttore generale del JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort -. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti un vero e proprio santuario, dove lusso e benessere convergono. Con il calore e l'ospitalità tipici del JW Marriott, invitiamo gli ospiti a immergersi completamente nella magia delle Maldive, nutrendo sia la mente che il corpo”.