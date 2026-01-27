L’estate greca di Conrad: dopo Atene, arriva Corfù. Le prime immagini

Dopo Atene, che aprirà all’inizio dell’estate, Conrad amplia la sua presenza in Grecia con una nuova struttura a Corfù, prevista in apertura ad agosto di quest’anno. Dall'arrivo fino al mare, il resort propone viste ineguagliabili. A fare da fulcro della struttura, l'ampia laguna di Aqua Piazza che funge da soglia tra l'architettura e la costa. Qui, il ritmo è lento. Il centro storico dell'isola, patrimonio dell'Unesco, si trova a circa un'ora di auto mentre nelle vicinanze l'Achilleion Palace è una meraviglia della Belle Époque, con terrazze neoclassiche, giardini ornati da statue e ampie vedute sullo Ionio.

Le sistemazioni per gli ospiti partono da 35 metri quadrati con molte categorie che offrono piscine private riscaldate, jacuzzi o accesso all'Aqua Piazza. Con una forte attenzione alla programmazione culturale, gli ospiti possono aspettarsi passeggiate guidate nella zona, laboratori culinari e cinema all'aperto, tra le altre attività. Il Conrad Corfù è gestito da Numo Hotels mentre la proprietà appartiene alla famiglia Troulis.

L'edificio esistente del 1986 presenta una pianta a U con facciate ad arcate ed è stato rielaborato per preservarne il ritmo degli archi, aprendo al contempo il piano terra verso la costa. L'arrivo dà il tono: la hall funge anche da galleria d'arte greca contemporanea; l’atrio presenta un tetto in vetro che introduce la luce del giorno e una passerella in marmo in stile palladiano che conduce lungo un colonnato verso l'acqua.

L'architettura e gli esterni sono stati progettati da Cube Concept. Gli interni sono stati progettati da Hotel IM con Place in Space Architects. Al centro si trova l'Aqua Piazza; oltre, una piscina esterna riscaldata, una piscina interna riscaldata e una lunga spiaggia con ristoranti e bar specializzati. Tra i punti di forza del resort c'è la villa principale di 280 metri quadrati con quattro camere da letto, con una terrazza esterna progettata su misura. Gli spazi dedicati alla ristorazione estendono questo linguaggio materico: il ristorante principale richiama il marmo giallo Tebe e bianco, con legno caldo e piante; il bar centrale abbina un pavimento in pietra a un bancone in piastrelle scanalate e un piano in travertino, mentre gli arazzi intrecciati richiamano motivi degli anni '60 e '70.