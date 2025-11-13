L’Hotel d’Inghilterra Roma entra in Virtuoso

Un altro indirizzo italiano entra nella prestigiosa rete Virtuoso. Si tratta dall’Hotel d’Inghilterra Roma- Starhotels Collezione.

L’ingresso nel network di lusso apre per la struttura nuove opportunità di crescita e collaborazione con gli agenti di viaggi di alta gamma.

“Dopo un attento restauro conservativo, il nostro storico palazzo torna a incarnare l’eleganza autentica e il fascino senza tempo di Roma - dichiara Massimo Colli, direttore dell’Hotel d’Inghilterra -. Collaborare con Virtuoso ci offre l’opportunità di condividere questo spirito con una comunità globale di esperti di viaggio e ospiti raffinati, combinando il nostro servizio di eccellenza e l’ospitalità italiana a esperienze uniche nel cuore della Capitale.”﻿

Situato a pochi passi da piazza di Spagna e via Condotti, l’Hotel d’Inghilterra nel suo passato ha ospitato personaggi illustri come Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Hans Christian Andersen, Audrey Hepburn ed Elizabeth Taylor.

Attraverso la collaborazione con Viruoso, l’hotel può comunicare direttamente con le principali agenzie di viaggi specializzate nel segmento uplevel in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, partecipando anche a eventi come la Virtuoso Travel Week.

Inoltre, l’albergo romano può offire ai clienti una serie di servizi aggiuntivi quali la colazione gratuita per due, un credito di 100 euro per food & beverage, amenities di benvenuto, upgrade preferenziali e check-in anticipato o check-out posticipato, a seconda della disponibilità.