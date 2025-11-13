Meliá Hotels punta sull’Arabia Saudita: in arrivo 1.000 nuove camere entro tre anni

Meliá Hotels International rafforza la propria presenza in Medioriente con un ambizioso piano di espansione in Arabia Saudita, che prevede l’apertura di almeno 1.000 nuove camere nei prossimi tre anni. Come riporta preferente.com, l’iniziativa nasce dal memorandum d’intesa firmato con il Fondo per lo sviluppo del turismo durante l’evento Tourise 2025 di Riad.

L’accordo sancisce la collaborazione tra Meliá e il Fondo per sviluppare nuovi progetti alberghieri a Riad, La Mecca, Medina, Aseer e nella provincia orientale, in linea con la strategia nazionale del turismo e la Vision 2030 saudita, che mira a diversificare l’economia del Paese e potenziare il turismo internazionale.

Il gruppo alberghiero spagnolo, guidato dal presidente e ceo Gabriel Escarrer, è già presente nella regione con quattro strutture operative o in fase di sviluppo — tre a Dubai e una in Bahrein — e considera questo nuovo accordo “un passo significativo nell’ampliamento della nostra presenza in un mercato strategico, valorizzando i 70 anni di esperienza e impegno di Meliá verso le destinazioni di eccellenza”.