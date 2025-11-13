Quito ed Ecuador in crescita fra gli italiani e con il trend ‘soft adventure’

Quito è la nuova capitale delle ‘soft adventure’ ed è prossima a riconfermare 9mila visitatori italiani entro la fine del 2025, quasi la metà dei 19mila arrivi in Ecuador dal Belpaese (sesto mercato assoluto).

“Grazie alle brevi distanze e alla straordinaria biodiversità del nostro territorio - ha spiegato in visita a Milano Julio Fuentes, rappresentante marketing & promotion di Quito Tourism Board - è possibile fare base nella capitale anche per le consuete 2 o 3 settimane di permanenza, esplorando in giornata i vulcani andini, così come la foresta amazzonica con un breve volo interno da 40 minuti, o proiettarsi con la stessa facilità sia alle Galapagos che alla Mitad del Mundo”.

Integrando digitalizzazione ed espansione delle connessioni interne, con un investimento di quasi 4,5 milioni di euro nel solo Plan Vial Nacional 2025, la mobilità dei visitatori risulta in costante crescita.