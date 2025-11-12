AlUla vanta una crescita nel 2025 alimentata dall’ampliamento dell’offerta ricettiva, dall’aumento di arrivi internazionali e dalla promozione del turismo esperienziale. Investimenti in infrastrutture e servizi migliorano la proposta di eventi e incentive nel segmento Mice e accolgono nuove aperture, come la struttura Hyatt nella seconda metà del 2026.

La strategia diversifica i pubblici di riferimento, estende la stagionalità degli arrivi europei e amplia il segmento del lusso accessibile: “Hotel e servizi restano operativi con medesimo standard qualitativo tutto l’anno e diluiscono le esperienze in fasce orarie meno affollate. Nei mesi estivi applichiamo una strategia di pricing flessibile e sconti fino al 50% durante il ramadan” afferma Rami AlMoallim, vice president of destination management and marketing, royal commission for AlUla.

Disponibili fino a sette mesi in anticipo, le prenotazioni saranno in linea con la pianificazione europea: “Invitiamo i tour operator a collaborare con i nostri Dmc e partner locali per creare itinerari e attività su misura, valorizzando al massimo l’esperienza del viaggiatore”.

L’Italia, in crescita costante, si colloca tra i primi cinque mercati globali della destinazione: “Siamo grati per il contributo italiano allo sviluppo di AlUla e puntiamo a rafforzare il nostro posizionamento verso i solo traveller, le solo women traveller, le famiglie smart e i giovani”, conclude il manager.