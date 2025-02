Luxury Bike Hotels, new entry e partnership per il 2025

New entry nella collezione di Luxury Bike Hotels, i relais e strutture ricettive d’alta gamma che si distinguono per la capacità di offrire servizi d’eccellenza a chi ama esplorare i territori d’Italia in bicicletta. Il primo nuovo ingresso è quello dell’Aktivhotel SantaLucia di sul Garda in provincia di Trento.

Tra i ‘servizi bike’ direttamente in hotel: officina attrezzata, bike wash, deposito bici coperto e custodito, lavanderia per abbigliamento tecnico, noleggio bici, uscite accompagnate, snack energetici. Le diverse tipologie di camere, suite e appartamenti soddisfano le esigenze di ogni ospite - amanti dello sport, coppie, famiglie, gruppi di amici - che all’Aktivhotel SantaLucia trovano una vera oasi di pace e benessere con due piscine riscaldate, palestra Technogym, sauna finlandese, sauna bio, cabina massaggi, per concedersi momenti di relax al rientro dalle escursioni in bici.

Con il 2025 prende il via anche la partnership tra Luxury Bike Hotels e IsyTravel - tour operator specializzato in proposte outdoor e turismo esperienziale e sostenibile - che consente alle strutture ricettive della collezione di elaborare specifici pacchetti di viaggio in bicicletta destinati a un pubblico che ama le vacanze attive ed esperienziali.

Le proposte IsyTravel, infatti, sono un invito ad esplorare destinazioni vive e ricche di storie autentiche, con attività giornaliere che permettono ai partecipanti di connettersi alla vera anima del luogo. Idee di viaggio a piedi, in bicicletta, a cavallo, nella natura, nella cultura, sempre all’insegna della sostenibilità.