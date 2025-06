Masseria Torre Maizza amplia l’offerta: nasce Borgo degli Ulivi

La Masseria Torre Maizza, entrata 6 anni fa nella collezione Rocco Forte Hotels, si amplia con il nuovo ‘Borgo degli Ulivi’, un’area inedita che a partire da luglio 2025 amplia l’offerta del resort con 11 camere e suite tutte dotate di piscina e giardino privato.

Disegnate da Olga Polizzi, vicepresidente e direttore del design del gruppo, le nuove soluzioni includono sei Junior Suite da 55 mq, quattro Corner Suite da 70 mq e la nuova Itria Suite da 75 mq che fa parte delle Forte Suite, la categoria più alta disponibile negli hotel Rocco Forte.

Per la stagione estiva 2025, inoltre, Torre Maizza propone, inoltre, due nuovi itinerari ideati in esclusiva per gli ospiti da Southern Visions , che diventano un racconto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico della Valle d’Itria: un’esperienza di foraging per creare il proprio profumo di Puglia, con una passeggiata tra le campagne pugliesi guidata da un mastro profumiere e i bagni sonori marini, escursione in barca che, partendo dall’adiacente Monopoli, conduce in una grotta appartata dove musicisti locali si esibiscono in un concerto con strumenti tradizionali pugliesi. L’esperienza prevede l’opportunità di includere sessioni di meditazione e bagni sonori ispirati al mare prima di proseguire la navigazione verso Polignano a Mare.