Preferred Hotels & Resorts in jet privato con Legendary Journeys

Un viaggio in jet privato fra le proprietà più iconiche del marchio. È questo Legendary Journeys – The Ultimate Private Jet Experience by Preferred Hotels & Resorts, che Preferred ha realizzato in collaborazione con Bucketlist Xperiences .

“La nostra missione è sempre stata quella di mettere in contatto i viaggiatori con gli hotel indipendenti e le destinazioni più straordinarie del mondo in modi indimenticabili e trasformativi - dice Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. In linea con il nostro Luxury Travel Report 2025, pubblicato di recente , che ha rilevato che il 61% dei viaggiatori high end considera le esperienze ad hoc come il massimo del lusso e il 75% si rivolge ad ‘esperti’ locali, Legendary Journeys offre avventure rare con un servizio personalizzato, pensato per essere semplice, memorabile e davvero indimenticabile”.

In programma dal 6 al 23 ottobre 2026, l'itinerario di 17 notti porterà gli ospiti a Singapore, India, Ruanda, Kenya, Grecia, Marocco e Londra. Tra i momenti salienti vi sono esperienze uniche: dai trekking alla ricerca dei gorilla nelle foreste del Ruanda ad una celebrazione reale a Jaipur, fino ad una gita in yacht al tramonto al largo delle coste di Santorini, un safari in Kenya e cene sotto le stelle sulle montagne dell'Atlante in Marocco. I viaggiatori soggiorneranno in strutture eccezionali, tra cui quattro membri della prestigiosa Legend Collection di Preferred Hotels & Resorts.

“Siamo entusiasti di collaborare con Preferred Hotels & Resorts e la sua Legend Collection per dare vita a Legendary Journeys- dice Jordan Kaplan, presidente di Bucketlist Xperiences -. Insieme, stiamo creando un'esperienza che va oltre il viaggio tradizionale, fondendo perfettamente esperienze uniche in jet privati con l'eccellenza dell'ospitalità di lusso indipendente nelle destinazioni più straordinarie del mondo”.

Il viaggio inizia a bordo di un aereo privato, con accesso alla vip lounge in aeroporto, supporto bagagli, regali, servizi personalizzati e un team di assistenza dedicato composto da 17 membri. A completare l'esperienza, un fotografo e un videomaker professionisti che immortaleranno i momenti più indimenticabili del viaggio.