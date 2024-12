Riposizionamento del brand, con la definizione di 'Unrivaled at sea' e una campagna di promozione globale con il claim 'Nobody does it better', per riaffermare la propria forza come specialista nel cruising. Regent Seven Seas si prepara alla sfida lanciata da più parti nel mondo dei viaggi in mare sulla base di un'analisi di dati che vede un forte potenziale di crescita nel mondo delle crociere di lusso.

Secondo i dati presentati durante ILTM, il mondo delle crociere di lusso vede un potenziale di 6,6 milioni di clienti a livello globale, parte dei quali non ha ancora mai sperimentato una vacanza in crociera.

Per aggredire questo target, Regent Seven Seas ha studiato i nuovi bisogni e le nuove categorie di viaggiatori luxury.

Quattro i principali bisogni individuati: il desiderio di spazio, eredità del Covid ma non solo, che comporta una configurazione dell'offerta di camere, cabine e suite con un maggior numero di metri quadrati a disposizione; il desiderio di esperienze sempre più immersive; il desiderio di itinerari tematici o accompagnati da brand esclusivi; e infine il.desiderio di vivere senza pensieri.

Le strategie

Se per rispondere alla prima esigenza Regent ha ampliato gli spazi a bordo dedicati a ogni singolo ospite, per rispondere alle altre si va dalle overnight in ogni porto toccato, con itinerari specificamente costruiti per godere della nightlife delle diverse destinazioni, alle crociere tematiche super esclusive, come il viaggio che nel maggio del 2026 vedrà come ospite e guida Sarah Fabergé, in un itinerario che racconterà il successo e la storia delle uova gioiello del famoso gioielliere.

Infine, moltissimi i servizi per consentire una vita senza pensieri, con trattamenti super all inclusive che di fatto permetteranno ai clienti di essere coccolati dalla compagnia di crociere fin dalla porta della propria casa.

Per quanto riguarda le nuove categorie dei viaggiatori di lusso, lo studio di Regent Seven Seas mette in luce una forte componente (45%) di quelli che vengono definiti Next Generation Jet Setters, i nuovi clienti della Gen Z. Un 24% sarà invece composto dai cosiddetti Active Explorers, mentre con percentuali minori si trovano i tradizionalisti caratterizzati dall'understatement (16%) e i giovani raffinati (15%).

A loro è dedicato il rinnovamento del brand e del prodotto con il quale Regent Seven Seas si prepara ad affrontare i prossimi anni e le prossime sfide sui mari.