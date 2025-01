Rocco Forte lancia The Gentleman’s Journey, itinerario romano di moda uomo

Si chiama “ The Gentleman’s Journey ” il nuovo progetto dell’Hotel de la Ville e delle Rocco Forte House di Roma che propone un percorso dedicato all’eleganza dello stile maschile. A partire da gennaio 2025, gli ospiti dell’indirizzo Rocco Forte Hotels di via Sistina e delle residenze private di via del Babuino potranno andare alla scoperta delle boutique che custodiscono e tramandano gli elementi distintivi della tradizione artigiana romana.

“The Gentleman’s Journey” svela un itinerario disegnato da un esperto di stile. Giorgio Giangiulio, che presenta alcune tra le più rinomate boutique e realtà di nicchia della Città Eterna.

Si va dall’Antica Barberia da Peppino, storica barberia nel cuore di Roma, affermatasi nel tempo quale punto di riferimento per il jet set romano alla Sartoria Tommy & Giulio Caraceni, punto di riferimento per i cultori della sartoria.

E ancora Marini Calzature, fondato nel 1899 che opera tuttora nell’ originario laboratorio di Via Francesco Crispi 97 nel cuore di Via Veneto, Brioni, per un'eleganza spontanea e moderna, Schostal, bottega storica romana che vanta da più di 150 anni una ricerca accurata nella pigiameria e intimo.

Non mancano tappe da Cruciani & Bella, piccola boutique situata nel centro storico che offre un’accurata selezione di dettagli e accessori e Campomarzio70, dove poter scegliere la fragranza perfetta da indossare grazie ad una consulenza dedicata da parte dello staff.