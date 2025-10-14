The Sense Experience Resort entra nel circuito Fora Travel

Il lusso autentico della Maremma entra nel radar del turismo internazionale con l’ingresso del The Sense Experience Resort nel prestigioso circuito Fora Travel, punto di riferimento per i viaggiatori e advisor di fascia alta.

Immerso tra il mare cristallino del golfo di Follonica e la pineta secolare della Maremma toscana, il cinque stelle lusso si conferma così tra le eccellenze dell’ospitalità italiana. “Siamo orgogliosi di questo traguardo - dichiara Federico Ficcanterri, ceo di Icon Collection -. The Sense rappresenta molto più di una destinazione: è un luogo dove natura, eleganza e autenticità si incontrano per creare esperienze memorabili”.

Grazie a questa partnership, il resort offrirà servizi esclusivi e tailor made ai viaggiatori più esigenti, rafforzando il suo posizionamento nel panorama del turismo di lusso sostenibile.