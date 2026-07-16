The Venice Times diventa il primo Vignette Collection in Italia

IHG Hotels & Resorts porta per la prima volta il brand Vignette Collection in Italia con la conversione di The Venice Times Hotel, realizzata in partnership con Pacini Group. La struttura ha 30 camere nel sestiere di Cannaregio, a 200 metri dalla stazione di Santa Lucia e a breve distanza da Canal Grande, Ca’ d’Oro e Casinò.

Il progetto interpreta l’hotel come un salotto veneziano contemporaneo, dove arte, letteratura e storia entrano nell’esperienza di soggiorno. Il Manuzio Lounge propone cocktail signature e un giardino segreto nel cuore della città.

“Il rebranding rappresenta un’altra importante tappa per Pacini Group e rafforza la nostra partnership di lungo termine con IHG”, afferma Emidio Pacini, ceo ed owner del gruppo.

L’operazione valorizza l’identità locale attraverso i Memorable Rituals: nella hall gli ospiti possono creare cartoline con un kit di stampa a caratteri mobili ispirato ad Aldo Manuzio, oltre a partecipare a incontri con artigiani, laboratori di maschere e tour fotografici. Con il programma Means For Good, l’hotel sostiene inoltre il restauro del Museo Storico Navale tramite Art Bonus.

The Venice Times entra in un network di oltre 34 hotel in 17 Paesi.