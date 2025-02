TTG Day, ‘Il pensiero folle’Il racconto di TTG Italia

15:35 - Interviene in video il ministro del Turismo, Daniela Santanchè : “Stiamo vivendo una giornata fra razionalità e irrazionalità, ed è quello che vivono i veri innovatori d’impresa. Gli imprenditori pensano sempre che domani possa esserci la crescita, e di questo vi ringrazio stiamo vivendo un periodo storico difficile: dobbiamo mettere insieme razionalità e irrazionalità per uscirne bene . L’imprenditoria ha queste capacità. Nell’essere umano grazie a Dio non c’è solo razionalità. Essere imprenditore è anche un’arte: il momento della pandemia ha reso gli imprenditori protagonisti della resilienza e della creatività”.

15:40 - Santanchè sull’IA: ”Ci sta venendo incontro in maniera molto più veloce di quello che pensiamo: dobbiamo avere la capacità di vederla come un’opportunità , mettendo al centro l’uomo. Con questo approccio e senza paura possiamo migliorare le performance, la gestione dei flussi. IA ci può aiutare a far diventare l’Italia una destinazione di qualità e non di quantità”.

15:50 - Sul palco ora Gloria Armiri , Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG: “Abbiamo parlato dell’importanza del tempo, per questo spero che il tempo investito con noi sia stato di valore. Ci tengo a evidenziare l’aspetto del cuore, il turismo è, infatti, human touch . Un atto di generosità, quello fatto dagli speaker a IEG , per una giornata coraggiosa, un pofolle che ha voluto aprire le menti, invitando sul palco personaggi che non vediamo in altre manifestazioni. Vogliamo essere innovativi e dare sempre stimoli freschi a un settore che dev’essere più evolutivo rispetto a quello che è stato fino a oggi. Ringrazio la mia azienda che non limita la volontà di fare cose coraggiose”.

Per l’occasione TTG Italia ha raccontato l’evento in diretta :

Un format inusuale per il comparto, un evento che ha l’obiettivo di offrire agli imprenditori e ai manager spunti di riflessione e case history utili per immaginare una nuova etica d’impresa e anche nuovi possibili bilanciamenti fra razionalità e irrazionalità. Per poter restare al passo con una domanda in profonda trasformazione che, soprattutto sul fronte dell’hospitality, non si accontenta più dei cliché del passato.

Il mondo di TTG Travel Experience e InOut| The Hospitality Community si dà appuntamento oggi a Milano per la seconda edizione del TTG Day dedicata a “ Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per innovatori d’impresa ”. Sul palco alcuni tra i principali attori del turismo e dell’ospitalità, ma anche esperti extrasettore, in un alternarsi di momenti ispirazionali e talk.

15:23 - È il turno di Alessandra Priante , presidente di Enit Spa: “Il 2024 è stato un anno intenso , duro. Ci siamo trasformati in Spa, ma il nostro core business resta molto semplice: promuovere l’Italia all’estero. Un lavoro facile, questo, ma meno facile è cambiare il modo di lavorare che abbiamo in Italia. Usiamo spesso la frase ‘ fare sistema ’: vuol dire imparare a lavorare insieme, un gioco in cui ognuno fa la sua parte. Ancora non lo abbiamo imparato. L’urgenza prima è lavorare insieme sul serio , non abbiamo scuse, ci sono tutti gli ingredienti”.

15:25 - Priante continua: “Seconda urgenza è quella di comunicare la bellezza di lavorare nel turismo . I ragazzi non considerano il turismo una carriera, non gli si offrono o non gli si comunicano le bellezze che sono state descritte nei panel precedenti. Con la Luiss - annuncia - creeremo una scuola di tourism management in inglese , bisogna rivolgerci alle nuove generazioni, ai giovani europei, ma anche ai turisti long haul giovani. Allo stesso modo dobbiamo essere proiettati verso coloro che costituiscono il turismo, il turismo senza la persona non esiste”.

15:30 - Sull’Intelligenza artificiale, la presidente di Enit afferma: “Ci può aiutare per avere capacità predittive . Non credo invece all’IA che sostituisce il piacere del contatto personale; il turismo inizia dai primi contatti del viaggiatore con le persone che incontra già all’arrivo. La maggior parte delle persone viaggia per avere un’esperienza, non c’è più il viaggio della destinazione, quello che si cerca è la motivazione”.

15:31 - Priante chiude: “Le leve emotive sono diventate infinite, quello che dobbiamo fare è avere una proiezione ampia, essere consapevoli che la gente viene in Italia per sentirsi italiana, vuole camminare in piazza, alzare gli occhi e sentire un’apertura del cuore. Abbiamo la necessità di andare oltre tutto ciò che abbiamo già fatto, noi di Enit siamo disponibili ad accompagnarvi perché senza il settore privato italiano non avremmo raggiunto i giganteschi risultati ottenuti”.

15:20 - “In Italia manca uno standard servizio di qualità generalizzato. All’estero è diverso e per chi ci guarda da fuori è difficilmente comprensibile”, rimanca Ezhaya. Secondo il numero uno di Fto, Franco Gattinoni “viviamo in un Paese folle, senza cabina di regia, con 20 regioni che vanno per la loro strada. Abbiamo una miniera ma non riusciamo a fare squadra. Anche le low cost, che io chiamo low service, non cooperano con il turismo. Occorrono strategie condivise e un prodotto tarato sulla domanda. A noi manca molto la fascia media; nel mondo si è alzata ma in Italia è stata distrutta”.

15:18 - Gattinoni sottolinea che “mai come oggi serve un consulente, un personal voyager che sia pronto ad assistere la clientela che oggi richiede servizi. L’innovazione costa, le startup spesso sono destinate a fallire, ma bisogna mettere a terra progetti che abbiano senso e che siano supportate da un investimento corretto. Occorre stare attenti, innovare, ma con i piedi per terra”.

15:16 - Il presidente di Astoi sull’IA: “Aziende più grandi si sono attrezzate per una transizione teconlogica che utilizzi i nuovi mezzi, ma le aziende più piccole vanno accompagnate. Come Astoi stiamo dialogando con iil ministero per accompagnare tutte le realtà nella transizione”.

15:13 - Ezhaya spiega che “sono cambiati i parametri. Dal parlare del ‘dove’, adesso si parla del ‘come’. Occorre entrare in contatto con il territorio, un formidabile potenziatore per dare più lustro e sostanza al lavoro che sappiamo fare meglio”. Serve anche “tanta formazione e sapersi spendere”, aggiunge Gattinoni.

15:12 - Gattinoni: “I clienti cercano esperienze, emozioni, è necessario soddisfare richieste all’insegna della personalizzazione. Anni fa si vendevano viaggi a pacchetto, oggi il cliente deve essere conosciuto, per capire cosa vuole. Occorre segmentare offerta, come età anagrafica ma anche come interessi e occorre conoscere le esigenze cliente. Gli agenti di viaggi hanno un’opportunità di contatto one-to-one che non va sprecata, ma si possono utilizzare anche aiuti dalla tecnologia, per comprendere le esigenze”.

15:10 - Salgono sul palco Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi, e Franco Gattinoni, presidente di Fto.