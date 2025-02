Manca solo un giorno a TTG Day, l’evento di Milano organizzato da TTG Travel Experience e InOut| The Hospitality Community che anticipa la stagione estiva e fa da ponte al grande appuntamento di ottobre, a Rimini, con TTG Travel Experience, principale fiera italiana b2b dedicata al turismo internazionale e nazionale, e InOut| The Hospitality Community, fiera con focus su beni e servizi per il settore dell’ospitalità indoor e outdoor.

Un appuntamento particolare, quello che si terrà domani all’Auditorium San Fedele a partire dalle 10,30, diverso da tutti gli altri di settore. Un evento fuori dagli schemi, così come il suo tema: “Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per veri innovatori d’impresa”.

Il viaggio diventa esperienza trasformativa

“I dati di TTG Monitor, Osservatorio sul Turismo di TTG Travel Experience - spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - indicano come il viaggiatore voglia decidere prima come vuole stare e, di conseguenza, la meta della sua vacanza. Il viaggio diventa dunque un’esperienza trasformativa e, nel 69% del campione intervistato, addirittura un’occasione per riscoprire l’interiorità”.