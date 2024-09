Si completa con un altro colpo l’incremento dell’offerta di American Airlines sull’Italia per la prossima stagione estiva. Questa volta non si tratta di una nuova rotta, come nel caso del Malpensa-Philadelphia e del Fiumicino-Miami, ma dell’aumento della stagionalità della rotta su Napoli, sempre da Philadelphia, che aveva debuttato questa estate.

Il volo infatti il prossimo anno inizierà già dal 5 maggio, sempre con frequenza giornaliera, e sarà operato utilizzando un B787-9 della flotta.

Si completa così il forte potenziamento deciso dalla compagnia Usa sulle rotte transatlantiche, che continuano ad avere una forte richiesta in particolare in direzione Europa: lo schedule del 2025 prevederà infatti 70 partenze giornaliere in direzione di oltre 20 destinazioni.