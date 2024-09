Cathay Pacific: due nuovi manager per il mercato europeo

Doppia new entry nel management europeo di Cathay Pacific. In primo luogo Adrien Ng è stato nominato regional director for Southern Europe, con sede a Parigi. A lui è affidato il compito di supervisionare le operazioni commerciali, la pianificazione strategica e il coinvolgimento degli stakeholder di Cathay nell'Europa meridionale, in particolare in Francia, Italia e Spagna. Succede a Maggie Wong, nominata chief operating officer di Hong Kong Airport Services, parte del gruppo Cathay, con sede a Hong Kong.





In aggiunta Brian Tsoi è stato nominato regional general manager for Europe, con sede a Francoforte. Prima di assumere questo ruolo, è stato regional director per l'Europa settentrionale, supervisionando le operazioni in mercati come Germania, Svizzera e Paesi Bassi. “Nel suo nuovo ruolo, Brian Tsoi assumerà la responsabilità del mercato europeo – conclude la nota della compagnia -, rafforzando ulteriormente l'impegno di Cathay in questa regione strategica”.