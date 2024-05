La maggior parte dei passeggeri è disposta a pagare un prezzo più alto per il biglietto aereo in cambio di un’opzione più sostenibile, o anche solo prendere in considerazione l’opportunità, in base al prezzo.

Questo è quanto emerge da una ricerca condotta da Volotea in collaborazione con Analytics Arts sulla clientela italiana.

Secondo lo studio, in una scala di valori che va da 1 a 9, per gli italiani che devono organizzare un viaggio l’importanza della sostenibilità è pari a 6.2.

I risultati

Come riporta una nota del vettore, “il dato emerso dall’indagine attesta che l’attenzione al rispetto per l’ambiente dei viaggiatori italiani presenta dei margini di miglioramento, anche se è opportuno sottolineare che il 54% degli intervistati ha assegnato all’aspetto delle sostenibilità una valutazione tra 7 e 9”.

Inoltre, “il cambiamento climatico è un aspetto che influenza la scelta della destinazione per le vacanze del 34% degli intervistati, mentre è un fattore a cui il 30% dei viaggiatori non ha mai fatto caso”.

Nel dettaglio, il 22% del campione intervistato si è dichiarato propenso a pagare un sovrapprezzo sul biglietto aereo a favore di un’opzione più rispettosa del pianeta, mentre per il 50% delle persone interpellate la scelta di una maggiorazione di costo a fronte di una soluzione più sostenibile è condizionata dalla somma richiesta.