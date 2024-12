Versatilità, simpatia e professionalità sono alcuni elementi caratterizzanti di Giorgio Panariello, amatissimo showman di teatro, tv, cinema. Dopo ‘Tale e Quale Show’ e il tour con Marco Masini si gode un periodo di relax per dedicarsi ai viaggi in previsione del suo prossimo tour teatrale.

Quando viaggia per piacere che tipo di viaggiatore è?

Mare, assolutamente. Preferisco Forte dei Marmi in Versilia, dove mi rilasso e ritrovo gli amici. Se ho meno tempo, scelgo città come Istanbul o Stoccolma, con zaino e scarpe comode. Anche durante i viaggi di lavoro cerco di ritagliarmi momenti per visitare le città in cui mi trovo.

Il viaggio più bello della sua vita?

Zanzibar. Dopo il mio primo spettacolo, ‘Torno sabato’, ho fatto il mio primo viaggio lungo. Ricordo ancora le stelle, i paesaggi, i sapori, e l’avventura di guidare a sinistra.

Quali mete vorrebbe visitare?

Sogno un tour in camper lungo la Route 66 o i grandi parchi americani. Altre mete desiderate: Maldive, Messico, Madagascar.

Come organizza i suoi viaggi?

Mi affido a un amico con un’agenzia di viaggi a Firenze. È lui a consigliarmi sempre e vado sul sicuro.

Cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Una tuta: praticità e comodità prima di tutto!