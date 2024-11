Aidit, parte a Lecce il corso ITS per travel office manager

Ha preso il via a Lecce il primo corso biennale ITS per ‘Travel Office manager’, organizzato dalla Fondazione ‘ITS Academy Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato’, Aidit Federturismo e Confindustria Lecce.

Avvalendosi del rapporto con il mondo delle imprese, il corso punta alla formazione di figure in grado di svolgere le funzioni tradizionali di un operatore dell’organizzazione turistica, approfondendo anche quelle mansioni che vanno ad integrare l’operatività degli stessi addetti (personale addetto al desk delle agenzie o degli hotel, agli info point turistici o ai travel office delle aziende).

“La formazione professionale – spiega in una nota Stefania Mandurino, consigliere di presidenza nazionale di Aidit Federturismo – è entrata a pieno titolo fra le necessità delle imprese turistiche moderne e ancor più nell’attività delle agenzie di viaggi, sia perché oggi ci si trova di fronte ad un fruitore informato ed evoluto a cui bisogna fornite le risposte necessarie ed esaustive, sia per il cambiamento imposto dalla tecnologia nelle attività di sviluppo del prodotto e di vendita. Una necessità imprescindibile per un’attività fatta spesso di piccole imprese familiari e con poco personale in cui non si riesce più a garantire quel ricambio generazionale che porterebbe in prima linea una nuova classe di professionisti del turismo con una mentalità, soprattutto tecnologica, più al passo con i tempi”.