Arriva Sekurest Pay per la gestione dei pagamenti nel turismo

Sekurest lancia ufficialmente la soluzione Sekurest Pay per la gestione dei pagamenti.

“Proprio in questi giorni - si legge in una nota -, infatti, Sekurest Services, con il proprio partner TPPay, ha completato l’iter con la Banca d’Italia per dare il via alla propria operatività”.

La soluzione viene presentata in anteprima a TTG Travel Experience e offre alle agenzie di viaggi e offre diverse modalità di incasso, , dai tradizionali sistemi come i bonifici irrevocabili e le carte di pagamento alle soluzioni più moderne come il Buy Now Pay Later e il finanziamento.

“Siamo entusiasti di presentare al mercato Sekurest Pay - ha dichiarato Carlo Schiavon, chairman and chief executive officer -, il risultato di mesi di intenso lavoro e di una visione chiara: semplificare la gestione dei pagamenti per gli operatori turistici e offrire ai viaggiatori una maggiore libertà di scelta. Con questa nuova soluzione, le agenzie di viaggio possono finalmente concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: offrire esperienze di viaggio indimenticabili”.