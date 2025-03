Sicilia, Turchia, Francia, e poi ancora Portogallo, Malta e Ungheria. Sono queste le destinazioni che Gattinoni suggerisce a chi vuol prenotare un viaggio per i ponti di primavera. In Sicilia il Tour Explore con accompagnatore, dal 21 al 27 aprile, va alla scoperta dell’isola nella stagione dal clima ideale per le visite, alla scoperta delle architetture barocche patrimonio Unesco, delle vestigia archeologiche del mondo greco-romano e del patrimonio arabo-normanno, in un itinerario che tocca Palermo, Monreale, Agrigento, Ragusa, Noto, Taormina e Catania.

Accompagnato anche il tour in Turchia, dal 24 aprile al 1° maggio, che guida i visitatori attraverso Istanbul, Efeso, le vasche termali di Pamukkale e i capolavori della Cappadocia e include la crociera sul Bosforo e tutti gli ingressi ai siti.

In Francia la proposta, dal 22 al 28 aprile, è un fly & drive individuale che inizia a Parigi, per poi proseguire a Rouen e nella Normandia. Fly & drive anche per chi vuole scoprire Porto e Coimbra in Portogallo, con un itinerario programmato dal 18 al 22 aprile, che include, tra l’altro, i voli da Milano Malpensa, il noleggio auto, 4 pernottamenti (3 a Porto e 1 a Coimbra), 4 colazioni, spettacolo di fado a Porto e un corso di surf a Matosinhos.

A Malta la proposta, dal 24 al 27 aprile, riguarda Qawra, nel Nord-Est dell’isola di Malta; fa parte di Baia di San Paolo ed è attaccata a Buġibba, il principale centro del turismo balneare maltese. Una pausa adatta anche alle famiglie, con il soggiorno in hotel 4 stelle situato sulla strada principale, proprio di fronte al mare.

L’ultima idea per la primavera vede come protagonista Budapest, con crociera sul Danubio, cena a buffet e musica dal vivo inclusi. Il periodo è dal 24 al 28 aprile e la quota include i voli da Orio al Serio, i trasferimenti e 4 pernottamenti con colazione.