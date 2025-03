Sarà la Calabria a ospitare l’assemblea annuale Fiavet Confcommercio. Dal 28 al 30 marzo al THotel di Lamezia Terme si ritroveranno decine di delegati da tutta Italia per confrontarsi con istituzioni nazionali e locali e player del territorio.

L’assemblea sarà preceduta dal convegno “Il turismo che non si ferma: radici, identità e destagionalizzazione per un nuovo modelli di sviluppo” e ad aprire i lavori saranno i saluti, in collegamento, della ministra del Turismo Daniela Santanché e del presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli. Oltre al presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi saranno presenti i rappresentanti della Regione ospitante, l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese e il presidente Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Pietro Falbo.

I temi centrali del convegno saranno affrontati dalla direttrice creativa e travel Designer ItalyRooting consulting Letizia Sinisi che interverrà su “Turismo delle Radici: dall’Identità al business – il ruolo strategico di Fiavet”, dalla giornalista e docente di comunicazione digitale, Claudiana Di Cesare che parlerà di “L’intelligenza artificiale come alleata del tuo business. Opportunità e strumenti operativi” dal travel Industry Marketing Expert/Sales Director Sud Europa di Sojern, Daniele Manetti che si concentrerà su “Comunicazione e Promozione Digitale dei Territori: Tecnologie & Case Histories”.