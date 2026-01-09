Bcd: TripSource disponibile anche in italiano

TripSource, la sua soluzione proprietaria di Bcd Travel per la prenotazione e la gestione dei viaggi di lavoro, è ora disponibile anche in italiano.
La soluzione consente di pianificare, prenotare e gestire le trasferte: con la new entry le lingue gestite salgono a dieci, come precisa una nota della società.
“Rendere TripSource disponibile in italiano - Edoardo Priori, managing director di Bcd Italia - significa compiere un passo concreto per rendere la nostra offerta digitale sempre più fruibile per tutta la nostra clientela. Vogliamo semplificare l’esperienza del viaggiatore e supportare le aziende italiane con uno strumento intuitivo e moderno, pienamente integrato nel nostro ecosistema tecnologico”.
La novità rappresenta solo il primo passo per uno sviluppo maggiore sul mercato italiano. “Nel corso del 2026 - si legge nella nota -, Bcd prevede di introdurre ulteriori miglioramenti e funzionalità localizzate, con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente l’esperienza digitale dei viaggiatori italiani e rafforzare il supporto alle aziende che operano sul mercato locale”.
Remo Vangelista