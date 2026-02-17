CartOrange: focus sul turismo responsabile, parte il corso per i consulenti

CartOrange sempre più green. L’azienda porta avanti i suoi impegni sul fronte della sostenibilità, lanciando un corso di formazione in turismo responsabile per i suoi 400 Consulenti per Viaggiare®.

“Il corso è nato all’interno del progetto CartOrange4Planet - spiega Silvia Poli, responsabile Hr CartOrange - e rappresenta un unicum nel panorama delle agenzie di viaggi e dei tour operator, perché unisce formazione professionale, consapevolezza ambientale e qualità dell’esperienza offerta al cliente”.

Attualmente completato da 112 professionisti, il percorso formativo sarà esteso a ulteriori 85 consulenti di viaggio che potranno entrare nella rete di grazie all’apertura ufficiale della nuova campagna di onboarding 2026.

“Con CartOrange4Planet - prosegue Poli - vogliamo formare consulenti capaci di progettare viaggi belli, ma anche responsabili. Non è un percorso teorico: è un cambio di approccio al modo di lavorare ogni giorno con i clienti, integrando sostenibilità, attenzione alle destinazioni e valore per le comunità locali”.

Avviato nel 2019, il progetto CartOrange4Planet si ispira ai 17 goal di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu ha come primo obiettivo la promozione di un turismo più attento all’impatto ambientale, culturale e sociale delle destinazioni, rafforzando la consapevolezza che viaggiare in modo responsabile significa sempre compiere scelte informate e ponderate, capaci dunque di generare valore tanto per i territori quanto per le loro comunità.