I viaggi di nozze sono definitivamente cambiati. A certificarlo, oggi, è il primo osservatorio turistico di Cartorange, che fotografa la tendenza a scegliere soluzioni fuori dai luoghi comuni, connesse alle passioni personali di sposi sempre meno giovani (il 22% di età fra i 40 e 59 anni), oltre che basate su esperienze d’interazione coi territori visitati.

“Le indicazioni sono di notevole attendibilità - spiega Gianpaolo Romano, ceo di Cartorange - perché ricavate da mille500 viaggi realmente effettuati fra il 2023 e l’inizio del 2024: lo scarto fra viaggio desiderato e reale, cioè rimodulato dopo consulenza, deve oggi fare i conti con un minor potere economico dei giovani (+102 euro su spesa media a persona pari a 4.910 euro) e un loro ricorso maggiore alla lista nozze: per mantenere o accrescere la componente luxury, il tempo di soggiorno si riduce (14 giorni in media , ma i 2-6 giorni rappresentano ora ben il 3%) e si spalma sull’intera annata, con partenze anche a 6 mesi dalle nozze”.

Oltre alla classica coppia (87%), cresce la componente rappresentata da honeymooner con figli al seguito (8%) o addirittura da coppie mature in seconde nozze con amici al seguito (5%), i cosiddetti buddymooners: “se l’Asia intercetta il 38% delle preferenze e l’Africa il 21% - aggiungono Claudio Asborno ed Eleonora Sasso, rispettivamente responsabile tour operator e marketing specialist CartOrange - il Giappone rappresenta la destinazione top seguita dagli Usa, ma emergono novità come Madagascar o Islanda, oltre a fenomeni di moda come la Giordania 2023, grazie al potere fluido dei social”.