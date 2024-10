Corsica Sardinia Ferries apre le prenotazioni per il 2025

Punta sugli incentivi dell’advance booking Corsica Sardinia Ferries, che apre le prenotazioni per il 2025 su Sardegna, Corsica e Baleari con una serie di incentivi per i clienti che vogliono pianificare con anticipo le proprie vacanze.

Tra le promozioni proposte figurano i pagamenti rateizzati in 2, 3 o 4 rate disponibili al momento della prenotazione, a condizione che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro e che si sia in possesso di una carta di credito.

“Prenotando le prossime vacanze per Sardegna, Corsica e Baleari, si potrà approfittare anche dell’opzione Tariffa FLEX e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%”, si legge in una nota della compagnia.