“Reisenplatz è oggi in crescita costante al + 40% e per il 2025 ha numeri, posizionamento commerciale e un piano industriale di sviluppo ben preciso”. Così Luigi Deli, founder & ceo di Volonline Group - cui fa capo la banca letti - rimarca il periodo positivo che sta vivendo la piattaforma.

Dopo l’acquisizione da parte di Volonline Group, due anni fa, il metasearch broker ha beneficiato di una serie di investimenti in prodotto e in nuova tecnologia e di un rafforzamento della rete commerciale che ne hanno cambiato radicalmente posizionamento e obiettivi. “La strategia d’integrazione messa in campo da Volonline Group dal 2023 a oggi ha consentito a Reisenplatz di affermarsi come una realtà di distribuzione integrata unica sul mercato - spiega Deli -. Grazie agli investimenti in prodotto e tecnologia, Reisenplatz è entrata in una fase di new deal che l’ha vista non solo quadruplicare i risultati economici del 2023, ma superare nel 2024 quelli del biennio d’oro del lancio, 2017-2018”.

La crescita ha portato anche a una crescita di organico. “Non è un caso che sia appena entrata a far parte del team una nuova figura commerciale che opererà sull’area lombarda: Maurizio Negrogna, affermato professionista che in passato ha lavorato sulla stessa area come key account per realtà come Expedia TAAP, MSC Crociere ed Europcar”, conclude Deli.