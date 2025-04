Il gruppo Volonline intensifica la programmazione sull’Oceano Indiano, in particolare sulle Maldive in occasione di Pasqua e del lungo ponte primaverile e, in prospettiva, anche per la stagione estiva.

Molte le prenotazioni per il mese di aprile e inizio maggio registrate da Volonline tour operator e Teorema Vacanze, mentre risultano in aumento anche quelle da giugno ad agosto. A incidere sulla crescita le politiche tariffarie dei resort e le facilitazioni proposte da alcune catene alberghiere , come bambini ospiti gratuiti in camera dei genitori e transfer in idrovolante gratis.

“Stiamo lavorando bene con Sun Siyam Olhuveli, una delle strutture di Sun Siyam Resorts, che ha tariffe molto competitive per i nuclei familiari, con la possibilità di alloggiare due ragazzi fino a 15 anni gratuiti in camera con i genitori, così come con altri resort quali Constance Moofushi, Baglioni Resort Maldives, LUX* e le strutture del gruppo Emerald. Un’altra tendenza che stiamo riscontrando è il booking anticipato per il prossimo inverno: i clienti prenotano anche dieci mesi prima per poter usufruire di pacchetti con tariffe aeree e alberghiere interessanti - commenta Elisabetta Tekle, booking Oceano Indiano di Volonline -. Per quanto riguarda l’andamento delle altre destinazioni nell’area, le Seychelles negli ultimi anni hanno sofferto di una discontinuità nelle vendite, mentre contiamo su una ripresa di Mauritius grazie al nuovo collegamento di Ita Airways che dal 7 novembre collegherà Roma Fiumicino con 2 voli diretti settimanali”.

In particolare per Maldive e Mauritius, Teorema Vacanze propone in altissima stagione pacchetti a conferma immediata con partenza il 10 agosto dall’Italia con volo Turkish Airlines, su base 10 notti con tre pernottamenti a Istanbul e sette nelle isole. Per Maldive, partenza da Milano Malpensa, mentre per Mauritius, partenza anche da Roma Fiumicino. Sul sito di Teorema Vacanze, numerose soluzioni di soggiorni ‘secchi’ anche in agosto.

Volonline Group sottolinea anche un crescente interesse per Sri Lanka, porta d’ingresso per l’Estremo Oriente, destinazione molto amata soprattutto dai viaggi di nozze. “Sri Lanka è una destinazione che negli ultimi anni ha investito molto in servizi e risorse e difatti ci sono tante guide parlanti italiano che utilizziamo nei tour, un vantaggio per i nostri clienti” .