Europ Assistance, doppia new entry per viaggiatori, agenzie e tour operator

Europ Assistance si presenta alla stagione con due novità, studiate per venire incontro alle nuove necessità del mercato. La prima è Viaggi Full Protection, copertura ‘tutto incluso’ che integra assistenza, annullamento, protezione del bagaglio e spese mediche, garanzie infortuni in viaggio, responsabilità civile e indennizzo per ritardo volo.

La seconda invece è TO Standard, polizza pensata per i piccoli e medi tour operator e per le agenzie di viaggi con attività di tour organizer: la polizza offre coperture più ampie, massimali più estesi e tempi di quotazione ed emissione più rapidi.

“Il numero di chi sceglie di assicurarsi prima di partire è cresciuto in modo costante - precisa Erika Delmastro, cco Europ Assistance -, passando da circa il 35% del 2019 a una quota oggi stabile intorno al 50%”.