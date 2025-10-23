Covivio scommette sull’Italia per rafforzare il suo presidio nel mercato alberghiero. La Penisola, insieme alla Francia, è al centro delle attenzioni del gruppo immobiliare per il suo mercato turistico florido.

Attualmente, Covivio conta nel Paese “quattro hotel: due a Venezia, uno a Firenze e uno a Roma, per 280 milioni” racconta Alexei Dal Pastro, ceo Italia di Covivio, sulle colonne de Il Sole 24 Ore, rivelando però che il gruppo intende fare di più. “Abbiamo ulteriori 300 milioni di acquisizioni in corso di negoziazione, solo sugli hotel e solo in Italia”.

Nel mirino del gruppo una fascia precisa. “Siamo concentrati sui cosiddetti city hotel - spiega Dal Pastro -, con un’attenzione al giusto mix tra business e leisure, ma selezionando occasioni solo in alcune citta, come Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli”.

Sul mercato italiano però sono ancora gli uffici a rappresentare la fetta più ampia del business di Covivio, che nei primi 9 mesi del 2025 ha registrato ricavi per 533 milioni di euro. “Nel 2025 - rimarca nell’intervista il ceo Italia di Covivio - abbiamo consegnato a Milano quattro nuovi headquarter. Abbiamo anche siglato 16 nuovi contratti di locazione e 3 rinnovi. Ceduto oltre 60 milioni di uffici non core ed ex immobili Telecom”.